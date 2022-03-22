"خطر كامن" في البحر الأسود.. روسيا تحذر وأوكرانيا تنفي!







والبحر الأسود شريان ملاحي رئيسي لتجارة الحبوب والنفط ومنتجاته، وقالت سلطة ميناء نوفوروسيسك إن الملاحة أصبحت مهددة في غرب البحر الأسود. علنت وكالة المخابرات الرئيسية في روسيا أن مئات الألغام جرفتها المياه إلى البحر الأسود بعد أن انفصلت عن كابلات تربطها بموانئ أوكرانية، لكن كييف رفضت هذه المزاعم قائلة إنها معلومات مضللة ومحاولة لإغلاق جزء من البحر.والبحر الأسود شريان ملاحي رئيسي لتجارة الحبوب والنفط ومنتجاته، وقالت سلطة ميناء نوفوروسيسك إن الملاحة أصبحت مهددة في غرب البحر الأسود.

وذكرت وكالة الأمن الاتحادي الروسية "إف.إس.بي" الوكالة الرئيسية التي حلت محل وكالة "كيه.جي.بي" السوفيتية السابقة في بيان صحفي: "بسبب الطقس العاصف، انقطعت الكابلات التي تربط الألغام بالمراسي".



وأضاف البيان: "بسبب الرياح وتيارات المياه انجرفت الألغام في القطاع الغربي من البحر الأسود".