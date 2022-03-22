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لماذا تصر روسيا على ضم ماريوبول الأوكرانية؟

Lebanon 24
22-03-2022 | 05:30
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رفضت أوكرانيا مطالب موسكو بتسليم مدينة ماريوبول الساحلية ذات الأهمية الاستراتيجية، حيث واصلت القوات الروسية هجماتها بهدف إجبار المدينة على الانصياع.
 
 
وتعرض مسرح في ماريوبول حيث كان يحتمي أكثر من 1000 شخص للأرض في هجوم يوم الأربعاء الماضي. 

كما تم قصف مستشفى للولادة في المدينة في 9 آذار.
 
 
وتعرضت ماريوبول لأسابيع من القصف وحرب مروعة حيث تكافح القوات الروسية للسيطرة على المدينة.

وتعتبر ماريوبول هدفًا استراتيجيًا رئيسيًا لروسيا لأنها ستنشئ جسرًا بين شبه جزيرة القرم - التي ضمتها روسيا بالقوة في عام 2014 - ومناطق شرق أوكرانيا التي يسيطر عليها الانفصاليون المدعومون من موسكو، مما يسهل على روسيا نقل الأشخاص والإمدادات.
المصدر: صدى البلد
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