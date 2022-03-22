كيف ستنتهي الحرب الروسية على أوكرانيا؟



وبحسب موقع "الجزيرة" القطري، "دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، إلى إجراء محادثات مباشرة مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، الذي استمر في تلقي مكالمات هاتفية من زعماء العالم لحثه على النظر في وقف إطلاق النار. كما حث الاتحاد الأوروبي الصين على التدخل كوسيط. يقول الخبراء إنه مع ارتفاع تكلفة الحرب بالنسبة لروسيا وأوكرانيا، وكذلك بالنسبة للعالم، فمن مصلحة الطرفين التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن. لكن كيف سيبدو خفض التصعيد أو إنهاء الحرب، وماذا سيعني ذلك للبلدين؟". مع تزايد الخسائر البشرية والاقتصادية للحرب في أوكرانيا، تكثفت الجهود للتوصل إلى تسوية تفاوضية. خلال عطلة نهاية الأسبوع، أعرب وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، الذي سافر الأسبوع الماضي إلى موسكو وكييف، عن تفاؤله بشأن تقدم المفاوضات بين المسؤولين الروس والأوكرانيين. وفي مقابلة مع صحيفة "حريت" التركية اليومية، قال إن هناك "تقاربا في مواقف البلدين بشأن القضايا الحاسمة".وبحسب موقع "الجزيرة" القطري، "دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، إلى إجراء محادثات مباشرة مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، الذي استمر في تلقي مكالمات هاتفية من زعماء العالم لحثه على النظر في وقف إطلاق النار. كما حث الاتحاد الأوروبي الصين على التدخل كوسيط. يقول الخبراء إنه مع ارتفاع تكلفة الحرب بالنسبة لروسيا وأوكرانيا، وكذلك بالنسبة للعالم، فمن مصلحة الطرفين التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن. لكن كيف سيبدو خفض التصعيد أو إنهاء الحرب، وماذا سيعني ذلك للبلدين؟".

تسوية على المدى القصير أو الطويل

وبحسب الموقع، "منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، تم طرح عدد من السيناريوهات للتنبؤ بنتائجه. حتى الآن، يبدو أن بعض السيناريوهات أكثر احتمالا من البعض الآخر. إن الحرب الخاطفة التي كانت ستؤدي إلى انهيار الجيش والحكومة الأوكرانيين والتي كانت موسكو تسعى لإتمامها في الأيام الأولى لم تتحقق. وبالمثل، تضاءلت إلى حد ما المخاوف من اندلاع حرب نووية محتملة بعد أن أمر بوتين القوات النووية بوضعها في حالة تأهب قصوى في 28 شباط. وجعل إعلان الناتو الواضح أنه لن يتورط في الصراع، سواء من خلال نشر القوات أو إنشاء منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، سيناريو آخر غير محتمل: هزيمة عسكرية صريحة لروسيا. وبالتالي، يبدو أن الحرب تتجه نحو نتيجتين محتملتين أكثر: شكل من أشكال التسوية السلمية أو صراع طويل الأمد. وقد أشارت التقارير الأخيرة إلى حدوث تليين في المواقف من كلا الجانبين. في 15 آذار، قال زيلينسكي إنه لن يضغط من أجل عضوية الناتو، لكنه أصر على ضمانات أمنية قوية لأوكرانيا من الغرب. وفقًا لتشاويش أوغلو، تبدو الحكومة الأوكرانية أيضًا منفتحة على التفاوض بشأن نزع السلاح. كما وتجري أيضًا مناقشة عملية "نزع النازية" التي من شأنها أن تحظر أوكرانيا بعض الجماعات اليمينية المتطرفة".

وتابع الموقع، "ومع ذلك، يبدو أن الاتفاق على نقطة أخرى - وضع شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا في عام 2014، ومنطقة دونباس، حيث تقاتل القوات المسلحة الأوكرانية والانفصاليون المدعومون من روسيا لمدة ثماني سنوات - أكثر صعوبة. بالنسبة إلى كل من بوتين وزيلينسكي، فإن التنازل عن هذه القضية سيترتب عليه تكاليف سياسية باهظة أو يصل إلى حد الاستسلام، والذي يريد كلاهما تجنبه من أجل بقائهما السياسي. واستبعد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف يوم الاثنين عقد اجتماع بين الرئيسين حتى يتم التوصل إلى اتفاق مسبق بشأن كل القضايا. وفقًا لتاتيانا ستانوفايا، باحثة غير مقيمة في مركز كارنيجي في موسكو ومؤسسة آر بوليتيك، حتى لو كان هناك اختراق وتم التوقيع على شكل من أشكال الاتفاقية، فإن تنفيذها غير مضمون. وأضافت: "لا أرى كيف ستوافق روسيا على سحب جيشها حتى تتحقق كل الشروط. من المشكوك فيه أيضًا مدى السرعة التي سيتمكن زيلينسكي من تحقيقها، وإلى أي مدى ستكون النخبة الأوكرانية مستعدة لقبولهم، والمجتمع أيضًا، الذي يعتقد الآن أنه يكسب الحرب". من وجهة نظر ستانوفايا، طالما لم يتم إبرام الصفقة وتنفيذها بالكامل، ستستمر روسيا في التصعيد العسكري ضد أوكرانيا، مما يتسبب في مزيد من الأضرار للمدن الأوكرانية ودفع البلاد نحو كارثة إنسانية. قال مارك جالوتي، مدير شركة "ماياك انتليجنس" الاستشارية وزميل مساعد كبير في RUSI، إن الفشل في التوصل إلى اتفاق قابل للتطبيق على المدى القصير قد يؤدي إلى حرب طويلة الأمد.

وقال لقناة الجزيرة "ستكون حربا جارية بوتيرة أقل بكثير مما هي عليه الآن". ومع ذلك ، يتفق كل من جالوتي وستانوفايا على أن "السيناريو السوري"، الذي تستمر فيه الحرب لسنوات، غير مرجح نظرًا لعدد من العوامل. أولاً، ستؤدي العقوبات الغربية المفروضة على روسيا إلى تآكل قدرتها على الحفاظ على وجود عسكري طويل الأمد في أوكرانيا، مما يؤدي بالفعل إلى خسائر كبيرة في الأفراد العسكريين وتكلفة مالية تقدر بعشرات الملايين من الدولارات يوميًا. ثانيًا، سيكون لديها مشكلة في الحفاظ على سيطرتها على الأراضي المحتلة، حيث يظل السكان موالين لكييف. وثالثًا، يمكن للدعم الاقتصادي والعسكري الغربي للجيش الأوكراني أن يعزز المقاومة الأوكرانية ويجعل أي تقدم روسي في المستقبل أمرًا صعبًا للغاية".

أوكرانيا ما بعد الحرب

وبحسب الموقع، "بغض النظر عما إذا كانت روسيا وأوكرانيا ستتمكنان من التوصل إلى اتفاق قريبًا أم لا، فمن المرجح أن يخضع كلا البلدين لتغيير جذري - حتى في أكثر السيناريوهات تفاؤلاً. لقد تضرر الاقتصاد الأوكراني بشدة بسبب الحرب، مع بدء تدفق هائل لرأس المال حتى قبل الغزو. وفقًا لوزير المالية الأوكراني سيرهي مارشينكو، تم إغلاق حوالي 30 بالمائة من النشاط الاقتصادي، بينما يقدر صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الأوكراني قد ينكمش بنسبة تصل إلى 35 بالمائة هذا العام. كما وتضررت البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الطرق والسكك الحديدية والجسور، ويخضع عدد من مرافق الموانئ على البحر الأسود للسيطرة الروسية. وفقًا لفولوديمير إيشينكو، الباحث المشارك في معهد دراسات أوروبا الشرقية في جامعة Freie Universität برلين، فإن عضوية الاتحاد الأوروبي والمساعدة المالية القوية والانسحاب الروسي ستكون أفضل سيناريو بالنسبة لأوكرانيا. فهذا من شأنه أن يشجع الأوكرانيين على قبول التنازلات المؤلمة المحتملة كجزء من أي اتفاق سلام ويبقي القوات القومية المتطرفة في مأزق. حتى لو مُنحت أوكرانيا ضمانات قوية لعضوية الاتحاد الأوروبي، فإنها ستظل تمر بمرحلة انتقالية صعبة نتيجة للحرب. قد يكون لسيناريوهات أخرى تأثير أكثر تدميراً على المجتمع الأوكراني، بما في ذلك الحرب المستمرة التي من شأنها أن تسمح للحركة اليمينية المتطرفة بالسيطرة على المؤسسات العسكرية أو مؤسسات الدولة. قد يؤدي رفض روسيا لسحب قواتها إلى تقسيم البلاد وتنصيب حكومة دمية".

روسيا ما بعد الحرب

وبحسب الموقع، "من المقرر أن يواجه الاقتصاد والمجتمع في روسيا عواقب وخيمة من الحرب. وفقا للتقديرات، يمكن أن يتقلص الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بين ثمانية في المائة و15 في المائة هذا العام، في حين أن التضخم قد يصل إلى 20 في المائة. في غضون ذلك، قوضت العقوبات قدرة موسكو على خدمة ديونها وأدت إلى انسحاب هائل للشركات الدولية من سوقها، مما أثار مخاوف من ارتفاع معدلات البطالة. وقال جالوتي، "سيستغرق الأمر سنوات حتى تتعافى روسيا. سيستغرق الأمر سنوات لإعادة بناء الجيش الروسي. سيستغرق الأمر أكثر من ذلك لإعادة بناء الاقتصاد الروسي". من وجهة نظر ستانوفايا، كان للحرب تأثير ضار على السياسة والمجتمع الروسيين، ولن يؤدي اتفاق السلام مع أوكرانيا إلى عكس هذا التأثير. وفقًا لإيشينكو، على المدى الطويل، سيتعين على الكرملين تبني نموذج سياسي واقتصادي مختلف. وقال: "لن تكون الإجراءات الديكتاتورية كافية للاحتفاظ بالسلطة... وفي مرحلة ما، ستحتاج الحكومة الروسية إلى البدء في شراء ولاء المواطنين الروس أو الأوكرانيين المقهورين، والبيلاروسيين بسياسة اقتصادية كينزية لإعادة التوزيع". وأضاف أنه سيتعين أيضًا إعادة تنظيم السياسة لتمهيد الطريق لتأسيس حزب ذي عضوية جماهيرية، قادرًا على حشد السكان حول شخصية بوتين والأيديولوجية الإمبريالية".