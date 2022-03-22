السعودية: يجب الضغط على الحوثيين لوقف تهديدهم الملاحة

جدد وزير الخارجية السعودي، الأمر فيصل بن فرحان اليوم الثلاثاء التأكيد على ضرورة الضغط على الميليشيات الحوثية من أجل وقف تهديداتهم للملاحة الدولية.



وقال في كلمة خلال اجتماع وزارء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في إسلام آباد، إن تصعيد الحوثيين يهدد أمن واستقرار المنطقة أجمع.

كما تطرق إلى ملفات أخرى على طاولة بحث الوزراء خلال الاجتماع الذي سيمتد ليومين، في العاصمة الباكستانية، من بينها أفغانستان.



تصاعد الانتهاكات

يشار إلى انتهاكات الحوثيين، كانت تصاعدت خلال اليومين الماضيين، إذ طالت منشآت مدنية وأخرى نفطية في السعودية.



ما دفع مصدر مسؤول في وزارة الخارجية إلى التأكيد بأن المملكة لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية في ظل الهجمات التي تتعرض لها منشآتها النفطية من قبل الحوثيين.