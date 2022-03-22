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عربي-دولي
التلفزيون الصينى: لا ناجين بعد العثور على حطام الطائرة المنكوبة
Lebanon 24
22-03-2022
|
03:50
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أكدت وسائل إعلام رسمية فى الصين، اليوم الثلاثاء، أنه لم يتم العثور على أى ناجين من طائرة الخطوط الجوية الصينية الشرقية، التى تحطمت وعلى متنها 132 شخصًا فى جنوب الصين.
وحسبما ذكر التلفزيون المركزى الصينى، تم العثور على حطام الطائرة، لكن لم يتم العثور على أحد على قيد الحياة، بعد نحو 18 ساعة من تحطمها، لافتًا إلى مشاركة عدة مئات من عمال الإطفاء والإنقاذ فى جهود البحث.
وأعلنت مراقبة الحركة الجوية سقوط الطائرة الصينية من طراز "بوينج 737" فجأة من ارتفاع أكثر من 8 آلاف متر، أمس الإثنين، لافتة إلى أنها كانت تعمل منذ 7 سنوات.
وكانت الطائرة تقل على متنها 123 راكبًا و9 من أفراد الطاقم، جميعهم مواطنون صينيون، فيما يصف الإعلان الحادث بأنه أسوأ حادث طيران فى الصين منذ ما يقرب من 12 عامًا.
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