زيلينسكي يقدم حلا لإرضاء روسيا.. والقرم ودونباس على الطاولة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء الاثنين، إنه مستعد لمناقشة التزام بلاده بعدم السعي لنيل عضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو) مقابل وقف إطلاق النار، وانسحاب القوات الروسية، وضمان أمن أوكرانيا.وأضاف زيلينسكي خلال مقابلة مع قنوات تلفزيونية محلية: "هذا حل وسط للجميع: للغرب، الذي لا يعرف ماذا يفعل معنا فيما يتعلق بحلف الناتو، ولأوكرانيا، التي تريد ضمانات أمنية، ولروسيا، التي لا تريد توسعا آخر للناتو".كما كرر الرئيس دعوته لإجراء محادثات مباشرة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتن.وقال: "ما لم ألتق بوتن، فمن المستحيل أن نعرف ما إذا كانت روسيا تريد وقف الحرب".وذكر أن كييف ستكون مستعدة لمناقشة وضع شبه جزيرة القرم ومنطقة دونباس الواقعة شرقي البلاد، والتي يسيطر عليها الانفصاليون المدعومون من موسكو، بعد وقف إطلاق النار واتخاذ خطوات لتوفير ضمانات أمنية لبلاده.