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عربي-دولي
زيلينسكي يقدم حلا لإرضاء روسيا.. والقرم ودونباس على الطاولة
Lebanon 24
22-03-2022
|
04:33
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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء الاثنين، إنه مستعد لمناقشة التزام بلاده بعدم السعي لنيل عضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو) مقابل وقف إطلاق النار، وانسحاب القوات الروسية، وضمان أمن أوكرانيا.
وأضاف زيلينسكي خلال مقابلة مع قنوات تلفزيونية محلية: "هذا حل وسط للجميع: للغرب، الذي لا يعرف ماذا يفعل معنا فيما يتعلق بحلف الناتو، ولأوكرانيا، التي تريد ضمانات أمنية، ولروسيا، التي لا تريد توسعا آخر للناتو".
كما كرر الرئيس دعوته لإجراء محادثات مباشرة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتن.
وقال: "ما لم ألتق بوتن، فمن المستحيل أن نعرف ما إذا كانت روسيا تريد وقف الحرب".
وذكر أن كييف ستكون مستعدة لمناقشة وضع شبه جزيرة القرم ومنطقة دونباس الواقعة شرقي البلاد، والتي يسيطر عليها الانفصاليون المدعومون من موسكو، بعد وقف إطلاق النار واتخاذ خطوات لتوفير ضمانات أمنية لبلاده.
البرلمان الياباني
ومن المقرر أن يلقي الرئيس الأوكراني خطابا افتراضيا أمام البرلمان الياباني، الأربعاء، لحشد الدعم الدولي في حرب بلاده ضد الاجتياح الروسي.
واتخذت اليابان، على عكس السابق، موقفا صارما ضد روسيا، التزاما بمواقف دول مجموعة السبع الأخرى، على الرغم من الرد الانتقامي لموسكو تجاه مواقف طوكيو.
وسيعرض خطاب زيلينسكي، الذي يتوقع أن يستغرق حوالي 10 دقائق، في قاعة اجتماعات مجلس النواب.
وألقى زيلينسكي خطابات افتراضية في الكونغرس الأميركي، وكذلك برلمانات في أوروبا وكندا وإسرائيل.
يشار إلى أن شخصيات أجنبية بارزة، بينها الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش والرئيسة الفلبينية السابقة غلوريا ماكاباغال أرويو، ألقوا كلمات خلال زياراتهم الرسمية لليابان، لكن كلمة الرئيس الأوكراني ستكون سابقة بالنسبة لزعيم أجنبي.
وفرضت اليابان سلسلة من العقوبات على روسيا في الأسابيع الأخيرة، من بينها تجميد أصول بعض الأفراد، وحظر تصدير السلع الكمالية والمعدات عالية التقنية إلى البلاد، وتجريد روسيا من وضع للدولة الأكثر تفضيلا تجاريا.
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