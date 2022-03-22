الخسائر العسكرية الروسية كبيرة.. ضباط وجنرالات في عداد الضحايا

كتب موقع "الحرة": قال مسؤولون غربيون، الاثنين، إن روسيا فقدت ما لا يقل عن خمسة جنرالات في الحرب على أوكرانيا في أقل من شهر، بسبب فشل الاتصالات وانعدام الانضباط بين مئات الآلاف من الجنود الروس، وفقا لمجلة فورين بوليسي.وأكدت المجلة أنه من المحتمل أن يكون معظم الجنرالات الروس، الذين قتلوا في المعارك، معظمهم قادة بنجمتين، مشيرة إلى أن ذلك أعلى معدل للإصابات بين الضباط في الجيش الروسي منذ الحرب العالمية الثانية.وقال ميخايلو بودولاك، كبير مستشاري الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد إن ستة جنرالات روس قتلوا، واصفا الجيش الروسي بأنه "غير مستعد تماما" للقتال في أوكرانيا.وذكر دبلوماسي أوروبي مطلع على تقييمات المخابرات الغربية لمجلة فورين بوليسي إن خمسة جنرالات روس على الأقل قتلوا، مرجعا ذلك إلى اختراق الاتصالات الالكترونية لهؤلاء القادة مما سهل عملية استهدافهم.وأشار الدبلوماسي الأوروبي إلى أنه توجد مشكلات في توصيل الأوامر للجنود في الخطوط الأمامية، لذلك يضطر الجنرالات الروس للتواجد في الخطوط الأمامية وهو ما يعرضهم أكثر للخطروقال الدبلوماسي الأوروبي إن نحو 20 ضابطا روسيا قتلوا في هذه المعارك، وهو ما يعادل خمس عدد القادة المنتشرين في أوكرانيا، مما وهو ما يحد من حركة الجيش الروسي.وذكرت صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الموالية للكرملين، الاثنين، أن 9861 جنديًا روسيًا قتلوا في أوكرانيا وأصيب 16153 آخرين، قبل أن تقوم بحذف هذه الفقرات من موضوعها لاحقا.في 2 مارس، أفادت وزارة الدفاع الروسية رسميًا أن 498 جنديًا روسيًا قتلوا في أوكرانيا، أي بعد أقل من أسبوع من الحرب.وأشار تقرير فورين بوليسي إلى أنه بالرغم من أن الحرب لم تتضمن معارك بحرية إلا أن الضباط البحريين الروس رفيعي المستوى أكثر عرضة للقتل. خلال عطلة نهاية الأسبوع، قتل نائب قائد أسطول البحر الأسود الروسي، أندريه بالي، برصاص القوات الأوكرانية خارج مدينة ماريوبول المحاصرة.كما قُتل الميجر جنرال فيتالي جيراسيموف، خارج مدينة خاركيف الأوكرانية في أوائل مارس.ولم تؤكد الولايات المتحدة مقتل أي من القادة الروس. لكن المسؤولين الأميركيين أشاروا في نفس الوقت إلى حجم وتعقيد غزو أوكرانيا. ولفتوا إلى أن مشرحة الموتى في بيلاروسيا ممتلئة بالقتلى الروس، بحسب مجلة فورين بوليسي.وقال مسؤول دفاعي أميركي كبير للصحفيين، الاثنين: "من المنطقي أن يكون لديهم قادة كبار وجنرالات في ميدان غزو بهذا الحجم". وأشار إلى أنه للجيش الروسي تقليدًا لهيكل القيادة أكثر صرامة من الجيوش الغربية، مما يحد من مرونة الضباط الصغار على اتخاذ القرارات.حتى الآن، أعلنت روسيا مقتل قائد واحد فقط، هو الميجور جنرال أندريه سوخوفيتسكي، من قدامى المحاربين في حروب الشيشان وجورجيا وشبه جزيرة القرم عام 2014، والذي قُتل في القتال بعد أربعة أيام فقط من الغزو.وقال الدبلوماسي الأوروبي إن الجنرالات الروس ذهبوا في بعض الأحيان إلى الخطوط الأمامية للتعامل مع القضايا التأديبية، مثل نهب المجندين الروس للمحلات والمنازل بحثًا عن الطعام.وذكر مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون أن افتقار روسيا لهيئة مهنية من ضباط الصف - الذين يفرضون الانضباط في الجيوش الغربية - أدى إلى بعض جرائم الحرب التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي.وقال جيمس فوغو، الأدميرال الأميركي المتقاعد، والمسؤول السابق عن أوروبا وأفريقيا، ومدير مركز الإستراتيجية البحرية: "هذه علامة على وجود جيش غير منضبط وغير محترف وقادته سيئين وتدريبه يتم بشكل سيئ، ولتعويض ذلك، يدفعون الجنرالات إلى الميدان".