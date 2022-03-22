واجه هتلر وبوتين.. مقتل أحد الناجين من الهولوكست في قصف روسي

رغم ادعاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن أحد أهداف غزو قواته لأوكرانيا هو تخليص جارته الغربية من "الحركات النازية" فقد قتل هجومه أحد الناجين من المحرقة النازية" الهولوكوست"، وفقا لما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية.

وأوضحت التقارير أن، بوريس رومانشينكو، أحد الناجين من الهولوكوست، والبالغ من العمر 96 عاماً، قد قضى يوم الجمعة في غارة روسية على مدينة خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا.وجرى تأكيد وفاة رومانشينكو من قبل معهد بوخينفالد التذكاري لمعسكرات الاعتقال النازية في سلسلة من التغريدات في موقع تويتر.وأوضح المعهد أن رومانشينكو كان قد نجا من معسكرات الاعتقال النازية خلال الحرب العالمية الثانية، مضيفا أنه "صُدم" بنبأ وفاته.وأضاف أن رومانشينكو عمل "بشكل مكثف على ذكرى الجرائم النازية وكان نائب رئيس لجنة بوخنفالد دورا الدولية".وذكرت يوليا رومانشينكو، حفيدة بوريس، لشبكة "سي إن إن" إنها "علمت بقصف حي سالتيفكا السكني الذي يقيم فيه جدها في 18 آذار من خلال شبكات التواصل الاجتماعية".ولفتت إلى أنها سألت السكان المحليين إذا كانوا يعرفون أي شيء عن منزل جدها، مشيرة إلى أنهم قد أرسلوا لها شريط فيديو لمنزل يحترق، مردفة: "اكتشفت ذلك بعد حظر التجول وبالتالي لم أتمكن من الذهاب إلى هناك على الفور".وبحلول الوقت الذي تمكنت فيه يوليا من الوصول إلى المنطقة، وجدت منزل جدها "محترقاً تماماً".ووصف وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، مقتل رومانشينكو بأنه "جريمة عصية على الوصف"، وقال متابعا في تغريدة على تويتر: "نجا من هتلر وقتله بوتين".وقال مسؤولون أوكرانيون، الاثنين، إن مدينة خاركيف بشمال شرق البلاد تعرضت لهجمات صاروخية وصواريخ كثيفة منذ بدء الغزو الروسي، لكنها لم تُحاصر بشكل كامل حتى الآن.