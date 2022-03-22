11
o
بيروت
15
o
طرابلس
7
o
صور
11
o
جبيل
11
o
صيدا
12
o
جونية
6
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
7
o
بشري
11
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
رسالة نارية من ترامب لبوتين: لو كنت رئيساً لواجهتك بـ"السلاح الفتاك"
Lebanon 24
22-03-2022
|
11:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
شدد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لم تكن لتبدأ لو ظلّ في البيت الأبيض، ملوّحا باستخدام السلاح النووي لتهديد روسيا.
وأجرى ترامب، الاثنين، مقابلة طويلة مع قناة "فوكس بيزنس" الأميركية، تحدث فيها عن أزمة أوكرانيا والمساعدات الأميركية لكييف، إضافة إلى ملف الانتخابات الرئاسية.
وقال الرئيس السابق: "لو كنت رئيسا لهددت روسيا بغواصات نووية.. كنت سأخبر فلاديمير بوتن أننا سنصول ونجول في السواحل الروسية".
وأضاف: "هناك نقاش حول ما إذا كان ينبغي أن نرسل مقاتلات ميغ لمساعدات القوات الجوية الأوكرانية.. هل يجب أن ترسل هذا النوع من المساعدة؟"
وتابع ترامب: "هناك أشياء يمكننا فعلها بدون مقاتلات.. حسنا ما سأفعله هو.. نحن لدينا قدرة عسكرية هائلة، كما أن الولايات المتحدة هي أعظم قوة نووية في العالم، لدينا أعظم الغواصات، أقوى الغواصات على الإطلاق".
وأردف قائلا: "سأقول له (بوتن): اسمع أنت تستخدم هذه الكلمة (نووي) كثيرا.. سنرسلها (الغواصات) وسنتحرك في كل الاتجاهات الروسية.. لا يمكنك ترك هذه المأساة تستمر.. آلاف الناس يموتون".
تابع
الأكثر قراءة
جبهتان قطبيتان ستضربان لبنان.. عودة للأمطار والثلوج والصقيع ولكن بُشرى سارة في هذا الموعد
Lebanon 24
جبهتان قطبيتان ستضربان لبنان.. عودة للأمطار والثلوج والصقيع ولكن بُشرى سارة في هذا الموعد
01:49 | 2022-03-22
22/03/2022 01:49:37
Lebanon 24
Lebanon 24
العينُ على الحريري مجدداً.. هذا ما يجري في "كواليس" الانتخابات
Lebanon 24
العينُ على الحريري مجدداً.. هذا ما يجري في "كواليس" الانتخابات
06:00 | 2022-03-22
22/03/2022 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة في عكار.. عسكري يقتلُ زوجته أمام أولادها!
Lebanon 24
جريمة مروّعة في عكار.. عسكري يقتلُ زوجته أمام أولادها!
07:11 | 2022-03-22
22/03/2022 07:11:01
Lebanon 24
Lebanon 24
كارين رزق الله تكشف معلومة جديدة عن طلاقها من فادي شربل.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
كارين رزق الله تكشف معلومة جديدة عن طلاقها من فادي شربل.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
05:42 | 2022-03-22
22/03/2022 05:42:46
Lebanon 24
Lebanon 24
هوية صاحبها تُكشف.. جثة تطفو على مياه نهر الكلب
Lebanon 24
هوية صاحبها تُكشف.. جثة تطفو على مياه نهر الكلب
13:13 | 2022-03-22
22/03/2022 01:13:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
15:30 | 2022-03-22
منذ بدء حرب أوكرانيا... روسيا تكشف عدد الطائرات المفقودة
14:30 | 2022-03-22
بعد فرض العقوبات عليه... يخت الملياردير الروسي أبراموفيتش يرسو في تركيا
14:00 | 2022-03-22
قمة مصرية إماراتية إسرائيلية في شرم الشيخ... وهذا ما تناوله الاجتماع
13:30 | 2022-03-22
موسكو: لا رابح بأي حرب نووية
13:00 | 2022-03-22
أوكرانيا: معركة كييف تعد "انتحارا".. وهذا موعد نهاية الحرب
12:30 | 2022-03-22
زيلينسكي: نصحوني بمغادرة البلاد لكنني قررت البقاء
فيديو
شركة "Haval" تصنع رباعية دفع قوية ومتطورة... تعرفوا إلى سيارة "Dargo" (فيديو)
Lebanon 24
شركة "Haval" تصنع رباعية دفع قوية ومتطورة... تعرفوا إلى سيارة "Dargo" (فيديو)
12:00 | 2022-03-22
22/03/2022 21:49:01
Lebanon 24
Lebanon 24
لأول مرة... روسيا تستخدم صواريخ "باستيون" المضادة للسفن لتدمير أهداف بريّة في أوكرانيا (فيديو)
Lebanon 24
لأول مرة... روسيا تستخدم صواريخ "باستيون" المضادة للسفن لتدمير أهداف بريّة في أوكرانيا (فيديو)
09:28 | 2022-03-22
22/03/2022 21:49:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"تويوتا" تطرح سيارة عائلية جميلة ومتطورة... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
Lebanon 24
"تويوتا" تطرح سيارة عائلية جميلة ومتطورة... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
12:00 | 2022-03-21
22/03/2022 21:49:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact