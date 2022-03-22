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فيديو يفجر الدموع.. سيدة سوريّة تلتقي بابنها بعد سنوات الفراق

Lebanon 24
22-03-2022 | 12:00
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لم يكن الاثنين يوماً عادياً لعامل سوري في متجر حلويات بالأردن، فعلاوة على أنه كان عيد الأم، شهد أول لقاء بوالدته بعد فراق زاد على 10 سنوات.

ووثق شريط فيديو، تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، لحظات وصول سيدة تدعى "أم محمد" إلى المتجر بمدينة إربد شمالي المملكة.

ولمّا لمح العامل السوري أمه قادمة إليه ترك كل شيء، وركض صوبها، حيث قبّل قدميها أول شيء، قبل أن ينهض ويعانقها عناقا طويلا.

وفي التفاصيل التي رواها صاحب المتجر لموقع "سكاي نيوز عربية"، فإن الموظف، وهو سوري الجنسية، يعمل في الأردن منذ عام 2011 عندما خرج من بلاده، حيث بقيت والدته هناك.

وظل العامل متعلقاً بأمه ويتكلم عنها بشكل دائم، ومع اقتراب عيد الأم، الذي يصادف 21 آذار من كل عام، قرر صاحب المحل مكافأة العامل بأمر جميل.

وقال إنه استخرج أوراقا للأم، وعمل على تأمين وصولها من سوريا إلى الأردن، حيث التقت ابنها للمرة الأولى منذ 10 سنوات في مشهد مؤثر أبكى الكثيرين.
 
 
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