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زيلينسكي: نصحوني بمغادرة البلاد لكنني قررت البقاء

Lebanon 24
22-03-2022 | 12:30
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أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أنه لم يصغ إلى نصائح الاستخبارات وشركاء أجانب بمغادرة البلاد بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 شباط الماضي.

وقال زيلينسكي في مقابلة حصرية أجراها معه التلفزيون التشيكي مساء الاثنين: "الجميع قالوا لي إن علي أن أغادر فورا، والجميع هم استخباراتنا وشركاؤنا الذين كنا نتلقى بواسطتهم إنذارات من دول أخرى. وكلهم نصحوني بمغادرة البلاد في غضون ثلاثة أيام. وكل عشرين دقيقة كان أحدهم يتصل بي ويقول إن علي أن أغادر".

وتابع: "لقد أصبحت الأحاديث حول مغادرتي إلى بلد ما تزعجني، وقلت إنه إذا لزمنا هذا المكتب الرئاسي فلن يصدقنا أحد بأننا نتواجد في كييف، بل علينا أن نخرج كي يرانا مزيد من الناس".
المصدر: روسيا اليوم
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