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موسكو: لا رابح بأي حرب نووية

Lebanon 24
22-03-2022 | 13:30
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رأى نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي ريابكوف، أنه لا يمكن أن يكون هناك رابحون في أي حرب نووية، مشددا على ضرورة عدم خوض مثل هذه الحرب أبدا.

كما أضاف في تصريحات تلفزيونية، بحسب ما نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء أن بلاده تتبنى "نهجا مسؤولا" تجاه المسائل المتعلقة بالأسلحة النووية ولا تصعد الأمور على الإطلاق.
المصدر: العربية
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