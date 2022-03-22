عربي-دولي

قمة مصرية إماراتية إسرائيلية في شرم الشيخ... وهذا ما تناوله الاجتماع

Lebanon 24
22-03-2022 | 14:00
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حضر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الثلاثاء، اجتماعاً ثلاثياً مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت.

وتناول الاجتماع تعزيز العلاقات بين الدول وأهمية التعاون والتنسيق والتشاور بما يلبي طموحات التنمية والاستقرار في المنطقة، وأمن الطاقة واستقرار الأسواق العالمية.

كما تبادل ولي عهد أبوظبي والرئيس المصري ورئيس وزراء إسرائيل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

من جانبه، صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أن اللقاء تناول التباحث بشأن تداعيات التطورات العالمية خاصة ما يتعلق بالطاقة، واستقرار الأسواق والأمن الغذائي، فضلاً عن تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه آخر مستجدات عدد من القضايا الدولية والإقليمية.
المصدر: سكاي نيوز
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