لأول مرة... روسيا تستخدم صواريخ "باستيون" المضادة للسفن لتدمير أهداف بريّة في أوكرانيا (فيديو)

أفاد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الروسية، إيغور كوناشينكوف أن الجيش الروسي استخدم لأول مرة في أوكرانيا منظومة "باستيون" الساحلية الصاروخية ضد الأهداف البرية.مع العلم أن المنظومة تخصص عادة لتدمير السفن الحربية. وقال كوناشينكوف إن صواريخ "باستيون" استهدفت مركز الاستطلاع اللاسلكي واللاسلكي الفني التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في محافظة أوديسا.يذكر أن هناك نموذجين ثابت "باستيون -إس" وذاتي الحركة "باستيون – بي" من المنظومة الساحلية للصواريخ المضادة للسفن "باستيون" بمقدورهما تدمير الأهداف على مسافة 600 كيلومتر.