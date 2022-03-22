



وأضاف أن الأعمال العدائية الفعلية بين أوكرانيا وروسيا يمكن أن تنتهي في غضون ما بين أسبوعين و3 أسابيع. تحت عنوان: "أوكرانيا: معركة كييف تعد "انتحارا".. وهذا موعد نهاية الحرب"، جاء في موقع "سكاي نيوز عربية": قال أوليكسي أريستوفيتش مستشار الرئيس الأوكراني في مقابلة تلفزيونية، إن السيطرة على العاصمة الأوكرانية كييف من الأولويات الرئيسية لروسيا، ولكن محاولة القيام بذلك في الوقت الحالي تعد "انتحارا".وأضاف أن الأعمال العدائية الفعلية بين أوكرانيا وروسيا يمكن أن تنتهي في غضون ما بين أسبوعين و3 أسابيع.

وفي السياق، أعلنت القوات الأوكرانية استعادة السيطرة على إحدى ضواحي كييف ذات الأهمية الاستراتيجية صباح الثلاثاء.

حصار ماريوبول



وتابع المقال: "يأتي ذلك بالتزامن مع شن روسيا لهجوم لا هوادة فيه على مدينة ماريوبول المحاصرة، وتحدث مدنيون فارون عن القصف المستمر والجثث الملقاة في الشوارع هناك.



بينما تواصل القوات الروسية حصار ماريوبول بعد رفض المدافعين عن المدينة الساحلية الجنوبية الاستسلام، تقدم هجوم موسكو البري في أجزاء أخرى من البلاد ببطء، وتوقف في بعض الحالات، حيث قوبل الجيش الروسي بهجمات كر وفر أوكرانية دامية.



وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن قواتها أجبرت القوات الروسية، صباح الثلاثاء، على الخروج من ضاحية مكاريف في العاصمة عقب معركة شرسة، ما اتاح للقوات الأوكرانية استعادة السيطرة على طريق سريع رئيسي، ومنع القوات الروسية من محاصرة كييف من الجهة الشمالية الغربية". وتابع المقال: "يأتي ذلك بالتزامن مع شن روسيا لهجوم لا هوادة فيه على مدينة ماريوبول المحاصرة، وتحدث مدنيون فارون عن القصف المستمر والجثث الملقاة في الشوارع هناك.بينما تواصل القوات الروسية حصار ماريوبول بعد رفض المدافعين عن المدينة الساحلية الجنوبية الاستسلام، تقدم هجوم موسكو البري في أجزاء أخرى من البلاد ببطء، وتوقف في بعض الحالات، حيث قوبل الجيش الروسي بهجمات كر وفر أوكرانية دامية.وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن قواتها أجبرت القوات الروسية، صباح الثلاثاء، على الخروج من ضاحية مكاريف في العاصمة عقب معركة شرسة، ما اتاح للقوات الأوكرانية استعادة السيطرة على طريق سريع رئيسي، ومنع القوات الروسية من محاصرة كييف من الجهة الشمالية الغربية".