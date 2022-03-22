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عربي-دولي
بعد فرض العقوبات عليه... يخت الملياردير الروسي أبراموفيتش يرسو في تركيا
Lebanon 24
22-03-2022
|
14:30
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وصل يخت يملكه الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، إلى ميناء في تركيا التي لم تنضم للعقوبات الأوروبية المفروضة على موسكو والتي طالت أيضا أبراموفيتش، مالك نادي تشيلسي، وأثرياء آخرين.
وتطال العقوبات الأوروبية أصولا يملكها أثرياء روس، في إطار مساعي الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وأبراموفيتش البالغ 55 عاما، والذي اشترى نادي تشيلسي في عام 2003، من بين الأشخاص الروس الذين أدرجوا على قائمة عقوبات أقرها الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي.
والتقطت مشاهد لليخت "سولاريس"، البالغ طوله 140 مترا ويرفع علم برمودا، في منتجع بودروم بجنوب غرب تركيا يوم الاثنين، بعد أكثر من أسبوع على رصده في مرفأ بجمهورية الجبل الأسود (مونتينيغرو)، غير المنضوية في الاتحاد الأوروبي.
وتركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي وترتبط بعلاقات قوية مع روسيا وأوكرانيا، لم تنضم للعقوبات التي تستهدف موسكو.
وجمدت بريطانيا أصول أبراموفيتش الذي يمتلك يختا آخر أكبر حجما، هو "إيكليبس" البالغ طوله 162 مترا، كما فرضت عليه حظر سفر.
المصدر: روسيا اليوم
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