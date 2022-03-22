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الحكم على المعارض الروسي أليكسي نافالني بالسجن 9 سنوات

Lebanon 24
22-03-2022 | 10:21
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حكم على المعارض الروسي أليكسي نافالني، اليوم، بالسجن 9 سنوات بتهم "احتيال" و"إهانة قاضية"، وفق ما أفادت "وكالة الصحافة الفرنسية" من قاعة المحكمة. 
 
أوقفت الشرطة الروسية محامي نافالني بعد المحاكمة.
 
وأعلنت القاضية مارغاريتا كوتوفا أنه "يضاف إلى هذه العقوبة إفراج مشروط لعام ونصف اعام وغرامة مقدارها 1,2 مليون روبل أي نحو 10 آلاف يورو وفق سعر الصرف الحالي". ونافالني المعارض الأبرز للكرملين مسجون منذ أكثر من عام.
 
وتعهد نافالني بعد إدانته "مواصلة معركته ضد الكرملين وقال إن الرئيس فلاديمير بوتين "يخشى الحقيقة" في سلسلة تغريدات نشرت بعد الحكم عليه .
 وكتب نافالني: "بوتين يخشى الحقيقة، كنت دائما أقول ذلك. تبقى محاربة الرقابة وكشف الحقيقة لشعب روسيا أولويتنا" 
 
وقبض على محاميي المعارض أولغا ميخائيلوفا وفاديم كوبزيف بتهمة "عرقلة حركة المرور" أثناء تحدثهما إلى الصحافة خارج السجن حيث حكم على نافالني.
 
وسيمضي نافالني عقوبته في "مجمع إصلاحي خاضع لنظام قاس" مما يعني أن ظروف احتجازه ستصبح أكثر صرامة.
 
ويحاكم الناشط المناهض للفساد والبالغ 45 عاما، في مجمع سجون في بوكروف على مسافة مئة كيلومتر شرق موسكو، في قضايا يعتبرها مسيسة.
 
واتهم في محاكمة سابقة بـ"اختلاس الملايين من تبرعات قدمت الى منظماته لمكافحة الفساد وبـ"ازدراء المحكمة".
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