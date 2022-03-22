عربي-دولي

منذ بدء حرب أوكرانيا... روسيا تكشف عدد الطائرات المفقودة

Lebanon 24
22-03-2022 | 15:30
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نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزير المواصلات الروسي فيتالي سافيلييف قوله، الثلاثاء، إن 78 طائرة روسية جرت مصادرتها بالخارج، في الوقت الذي تعاني فيه روسيا من آثار عقوبات دولية بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وقطعت العقوبات إمدادات الطائرات وقطع الغيار والخدمات لروسيا. ولدى شركات الطيران الروسية 515 طائرة مستأجرة من الخارج.
المصدر: سكاي نيوز
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