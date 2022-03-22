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سلاح البحرية الإيطالية يتسلّم سفينة جديدة (فيديو)

Lebanon 24
22-03-2022 | 16:00
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أعلن موقع Naval Today أن سلاح البحرية الإيطالي تسلّم مؤخرا سفينة عسكرية جديدة متعددة الأغراض.

وجاء في مقال على الموقع "شهد حوض بناء السفن التابع لشركة Fincantieri الإيطالية مؤخرا احتفالية خصصت لتسليم سلاح البحرية في البلاد سفينة عسكرية جديدة متعددة الأغراض، وهي أول سفينة من نوع Pattugliatore Polivalente D'Altura يتم تصنيعها لصالح وزارة الدفاع الإيطالية بموجب عقود كانت قد وقعت في إطار برنامج وضعته الوزارة عام 2015 لتحديث أسطول سفنها العسكرية".

وأشار المقال إلى أن إيطاليا كانت قد بدأت بتطوير هذه السفينة عام 2017، وأنزلتها إلى المياه أول مرة في حزيران 2019، أما السفينة الثانية من فئة "PPA" فتخضع للاختبارات حاليا، والسفينة الثالثة من هذا النوع أنزلت إلى المياه عام 2021، ومن المفترض أن تسلّم للجيش الإيطالي عام 2023، وباقي السفن السبع من المفترض أن تضم إلى الخدمة لصالح سلاح البحرية الإيطالي بحلول عام 2027.

وتتسلح هذه السفن بمدافع Leonardo من عيار 127 ملم، ومدافع من عيار 76 ملم، وصواريخ مضادة للأهداف الجوية، وصواريخ مضادة للأهداف البحرية.
المصدر: روسيا اليوم
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