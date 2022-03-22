عربي-دولي

مقتل 3 إسرائيليين في عملية طعن

Lebanon 24
22-03-2022 | 17:30
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أفادت وسائل إعلامية إسرائيلية بأن 3 أشخاص قتلوا في عملية طعن في شارع الخليل في مدينة بئر السبع، وأن منفذ العملية قد قتل أيضا بعد إطلاق النار عليه.

هذا وأفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء في بيان بأن "مصابة تبلغ من العمر 50 عاما، توفيت متأثرة بجراحها البالغة، فيما تم تقديم العلاج الأولي لمصابة تبلغ من العمر 65 عاما وهي بحالة حرجة، وأصيب رجل عمره خمسون عاما بجروح متوسطة، وسيدة عمرها أربعون عاما أيضا بجروح متوسطة".

وقال إن "قوات الأمن قامت بتحييد المنفذ".
المصدر: روسيا اليوم
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