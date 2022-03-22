إقتصاد

السعودية: اتفاق "أوبك+" مهم لاستقرار أسعار النفط

Lebanon 24
22-03-2022 | 17:59
A-
A+
Doc-P-934008-637835656375375060.jpg
Doc-P-934008-637835656375375060.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد مجلس الوزراء السعودي الدور الجوهري الذي يؤديه اتفاق "أوبك بلس" في توازن أسواق النفط واستقرارها، على ما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".


وشدد مجلس الوزراء السعودي، في جلسته التي ترأسها الملك سلمان بن عبد العزيز، على ما تضمنه تصريح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، بأن المملكة لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية، في ظل الهجمات التي تتعرض لها مواقع إنتاج البترول والغاز ومشتقاتهما في المملكة من جانب ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وأكد مجلس الوزراء السعودي بأن هذه الهجمات تؤثر على قدرة المملكة الإنتاجية والوفاء بالتزاماتها.

وشدد على أهمية وعي المجتمع الدولي بخطورة استمرار إيران في تزويد "الميليشيات" بالصواريخ البالستية والطائرات من دون طيار، وأن يضطلع بمسؤوليته في المحافظة على إمدادات الطاقة، والوقوف بحزم ضد الحوثيين، وردعهم عن هجماتهم التخريبية، التي تشكل تهديدا مباشرا لأمن الإمدادات في هذه الظروف بالغة الحساسية التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.
المصدر: سكاي نيوز

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:49 | 2022-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:11 | 2022-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2022-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:42 | 2022-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:33 | 2022-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:43 | 2022-03-22
17:31 | 2022-03-22
17:30 | 2022-03-22
17:27 | 2022-03-22
17:00 | 2022-03-22
16:30 | 2022-03-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website