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إقتصاد
السعودية: اتفاق "أوبك+" مهم لاستقرار أسعار النفط
Lebanon 24
22-03-2022
|
17:59
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أكد مجلس الوزراء السعودي الدور الجوهري الذي يؤديه اتفاق "أوبك بلس" في توازن أسواق النفط واستقرارها، على ما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".
وشدد مجلس الوزراء السعودي، في جلسته التي ترأسها الملك سلمان بن عبد العزيز، على ما تضمنه تصريح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، بأن المملكة لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية، في ظل الهجمات التي تتعرض لها مواقع إنتاج البترول والغاز ومشتقاتهما في المملكة من جانب ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.
وأكد مجلس الوزراء السعودي بأن هذه الهجمات تؤثر على قدرة المملكة الإنتاجية والوفاء بالتزاماتها.
وشدد على أهمية وعي المجتمع الدولي بخطورة استمرار إيران في تزويد "الميليشيات" بالصواريخ البالستية والطائرات من دون طيار، وأن يضطلع بمسؤوليته في المحافظة على إمدادات الطاقة، والوقوف بحزم ضد الحوثيين، وردعهم عن هجماتهم التخريبية، التي تشكل تهديدا مباشرا لأمن الإمدادات في هذه الظروف بالغة الحساسية التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.
المصدر: سكاي نيوز
إقتصاد
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