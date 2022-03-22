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عربي-دولي
روسيا: لن نستخدم السلاح النووي إلا في حال "خطر وجودي"
Lebanon 24
22-03-2022
|
17:27
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قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لشبكة "سي إن إن" إن روسيا لن تستخدم السلاح النووي في سياق الحرب مع أوكرانيا إلا إذا واجهت "تهديدا وجوديا".
وأضاف بيسكوف "لدينا مفهوم للأمن الداخلي، وهو علني. يمكنكم قراءة كل الأسباب التي تدفع إلى استخدام الأسلحة النووية. لذلك إذا كان هناك تهديد وجودي لبلدنا، فيمكن استخدامها وفقا لمفهومنا".
وكانت كريستيان أمانبور مراسلة شبكة "سي إن إن" الدولية طلبت من المتحدث باسم الكرملين أن يوضح إذا كان "واثقًا" أو "مقتنعًا" بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن الذي هو قريب جداً منه، لن يستخدم السلاح النووي في أوكرانيا.
ويواجه الجيش الروسي مقاومة غير متوقعة من القوات الأوكرانية منذ اندلاع الحرب في 24 فبراير.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية إن الجيش الأوكراني الذي ما زال يسيطر على المدن الرئيسية، في وضع سمح له في الأيام الأخيرة بتنفيذ بعض الهجمات المضادة التي مكنته في الجنوب على وجه الخصوص من التقدم على حساب القوات الروسية.
ويعتقد خبراء عسكريون أن الجيش الروسي يعاني من مشكلات لوجستية وفي التواصل.
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