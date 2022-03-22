ماكرون يبحث وقف إطلاق نار محتمل مع بوتن وزيلينسكي

أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصالين هاتفيين مع كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتن ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن شروط وقف إطلاق النار المحتمل، بحسب الرئاسة الفرنسية.وقال البيان إنهم "لم يتوصلوا إلى اتفاق"، لكن ماكرون "لا يزال مقتنعا بضرورة مواصلة جهوده" و"يقف إلى جانب أوكرانيا".وأكد الكرملين أن اتصالا هاتفيا بين بوتن وماكرون شهد تبادل وجهات النظر بشأن الوضع في أوكرانيا، بما في ذلك المحادثات بين المفاوضين الروس والأوكرانيين. ولم يذكر تفاصيل أخرى.