مستشار الأمن القومي الأميركي: روسيا فشلت في تحقيق أهدافها

قال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، الثلاثاء، إن روسيا فشلت في تحقيق أهدافها بأوكرانيا، فالذي حدث هو العكس، متحدثا عن حزمة جديدة من العقوبات على موسكو.وأضاف سوليفان في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض "أن الشعب الأوكراني يرفض الاستسلام، فهو يقاتل عن مدنه ومنازله".وتابع: "على الرغم من أن روسيا تسيطر على أراض إضافية في هذه العملية، إلا أنها لن تتمكن من سلب الشعب الأوكراني أرضه".وقال: "إنه تم ضرب الاقتصاد الروسي، ويتم حرمان روسيا من الظهور على الساحة الدولية، دول العالم الحر متحدة أكثر من أي وقت مضى.ولفت مستشار الأمن القومي الأميركي إلى أن موسكو فشلت في تقسيم الغرب.وذكر أن الولايات المتحدة تعمل على 3 جبهات لمواجهة روسيا.