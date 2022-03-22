روسيا تستبعد حرباً نووية... وكييف على "حافة النجاة"

وسط مخاوف من تحول لا تحمد عقباه في إطار النزاع المتواصل منذ شهر، أكدت روسيا أنها تتعامل مع المسائل المتعلقة بالأسلحة النووية بطريقة مسؤولة، محذرة بأنه لا رابح في حال وقوع حرب بهذا السلاح الفتاك، في وقت اعتبرت الرئاسة الأوكرانية أن مهاجمة العاصمة كييف ستكون عملية انتحار.عشية القمة الاستثنائية لقادة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لمناقشة جهود ردع غزوها لأوكرانيا، استبعدت روسيا، التي يواجه هجومها في أوكرانيا عراقيل أوقفت تقدمه، خطر اندلاع حرب نووية.وشدّد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف على أنه لا يمكن أن يكون هناك رابح في أي حرب نووية، ويجب عدم خوض مثل هذه الحرب أبدا، مؤكدا أن بلاده تتبنى "نهجا مسؤولا" تجاه المسائل المتعلقة بالأسلحة النووية، ولا تصعد الأمور على الإطلاق.جاء ذلك تزامنا مع إعلان مصادر أوكرانية اندلاع 7 حرائق بالقرب من محطة تشيرنوبل النووية الخاضعة للسيطرة الروسية منذ بداية الحرب، استنادا إلى صور أقمار اصطناعية لوكالة الفضاء الأوروبية.إلى ذلك، دعا ريابكوف واشنطن إلى وقف إمدادات السلاح لأوكرانيا، مضيفا أن تصرفات الولايات المتحدة لا تؤثر على عزم روسيا، ولن تثنيها عن التحرك نحو تحقيق أهداف العملية العسكرية في أوكرانيا.وجاء التحذير الروسي تزامنا مع كشف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي عن مشاورات نشطة جارية مع دول أخرى من أجل تزويد أوكرانيا "بأنواع القدرات الدفاعية لتشمل الدفاعات الجوية بعيدة المدى المريحة في استخدامها"، مؤكدا أن هناك "بالتأكيد دليلا واضحا على أن القوات الروسية ترتكب جرائم حرب، والبنتاغون تساعد في جمع الأدلة على ذلك".في المقابل، نبّه مستشار الرئيس الأوكراني أوليكسي أريستوفيتش أمس إلى أن السيطرة على العاصمة كييف من الأولويات الرئيسية لروسيا، لكن محاولتها القيام بذلك في الوقت الحالي تعد "انتحارا"، مؤكدا أن الأعمال العدائية الفعلية بين أوكرانيا وروسيا يمكن أن تنتهي في غضون ما بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.وأبدى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مجددا استعداده لبحث كل الأمور بما يشمل شبه جزيرة القرم وإقليم دونباس مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إذا وافق على التفاوض مباشرة معه، موضحا أن أي "تسوية" لوضع حد للنزاع ستُعرض على استفتاء شعبي، كما جدد القول انه مستعد للتخلي عن عضوية الناتو مقابل ضمانات أمنية غربية.وفي كلمة للبرلمان الإيطالي، اعتبر زيلينسكي أمس أن أوكرانيا أضحت "على حافة النجاة"، معتبرا أن جيشها "يقاتل عن أوروبا برمتها. وقال زيلينسكي، عبر الفيديو، "بالنسبة للقوات الروسية، أوكرانيا هي البوابة لأوروبا إلى ذلك، وطالب البرلمان الإيطالي بفرض عقوبات على موسكو أقوى وأقسى من السابقة".ورد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بأن المحادثات مع كييف لوضع حد للأعمال العسكرية "جوهرية" بشكل كاف، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لإنشاء سلطات محلية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.وتابع بيسكوف: "هناك عملية ما تجري. نريد أن نرى محادثات أكثر نشاطا، وجوهرية بدرجة أكبر"، مشيرا إلى أن روسيا سلمت أوكرانيا مسودة وثائق في إطار عملية التفاوض، وردت على بعضها، موضحا أن نشر تفاصيل المفاوضات "قد يؤدي إلى الإضرار بالعملية التي تسير بشكل أبطأ مما نتمنى".