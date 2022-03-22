صواريخ "جافلين".. جزّار الدبابات الروسية

أثبتت صواريخ جافلين أو الرمح المضادّة للدروع فعاليتها، وباتت بحسب العديد من الخبراء تعوق بشكل أساسي تقدُّم القوات الروسية في أوكرانيا، وانتشرت صور ومقاطع للدبابات والمدرعات الروسية وهي مدمّرة بفعل "جافلين".وفي ما يلي أبرز المعلومات عنه:- صاروخ مضاد للدروع يزن مع وحدة الإطلاق 22.3 كيلوغراماً.- يصل مداه الفعال إلى 2500 متر ومجهز بشحنتين متفجرتين.- مزوّد بوحدة تحكم مجهزة بنظام "جي بي إس" وكاميرا لتحديد الهدف.- يعمل بنظام "أطلق وانسَ"، ويطلق على الهدف دون الحاجة للتصويب بدقة.- يصيب الهدف بفضل معدّات ومستشعرات حرارية وبصرية، ويسهل استخدامه ليلاً.- يمكن لمطلقه أن يختبئ حتى قبل أن يصيب الصاروخ هدفه.- استخدامه سهل.. بحسب جندي أميركي: "إذا لعبتم لعبة فيديو، فيمكنكم استخدامه".- تتراوح كلفة إنتاجه بين 80 ألف دولار و200 ألف دولار.