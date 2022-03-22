زيلينسكي: المحادثات مع روسيا صعبة وتصادمية أحياناً

ذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن "محادثات السلام مع روسيا لإنهاء الحرب صعبة وتصادمية في بعض الأحيان"، لكنه قال: "خطوة خطوة نحن نتحرّك قدماً".

وفي كلمة مصوّرة، قال زيلينسكي أيضا إن "100 ألف يعيشون في مدينة ماريوبول المحاصرة في ظروف غير إنسانية، دون طعام أو ماء أو دواء".