عربي-دولي

زيلينسكي: المحادثات مع روسيا صعبة وتصادمية أحياناً

Lebanon 24
22-03-2022 | 19:49
A-
A+
Doc-P-934141-637835970798136548.jpg
Doc-P-934141-637835970798136548.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن "محادثات السلام مع روسيا لإنهاء الحرب صعبة وتصادمية في بعض الأحيان"، لكنه قال: "خطوة خطوة نحن نتحرّك قدماً".
وفي كلمة مصوّرة، قال زيلينسكي أيضا إن "100 ألف يعيشون في مدينة ماريوبول المحاصرة في ظروف غير إنسانية، دون طعام أو ماء أو دواء".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:49 | 2022-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:11 | 2022-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2022-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:42 | 2022-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:33 | 2022-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:57 | 2022-03-22
19:54 | 2022-03-22
19:44 | 2022-03-22
19:40 | 2022-03-22
19:27 | 2022-03-22
17:59 | 2022-03-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website