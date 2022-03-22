مسؤول أوكراني: جندي روسي استسلم وسلّم دبابته.. مقابل مكافأة مالية

أعلن فيكتور أندروسيف مستشار وزير داخلية أوكرانيا، استسلام جندي روسي طوعا وتسليم دبابته للجيش الأوكراني.

وأوضح أندروسيف، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن الجهود مستمرة في تحديد أرقام الهواتف المحمولة للجنود الروس الذين يستخدمون أرقام شركات اتصالات أوكرانية.