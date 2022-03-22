عربي-دولي

إصابة الناطقة باسم البيت الأبيض بكورونا

Lebanon 24
22-03-2022 | 19:57
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قالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي، اليوم الثلاثاء، إنها "مصابة بكوفيد-19 للمرة الثانية، لكن نتيجة اختبار الرئيس الأميركي جو بايدن أتت سلبية".
وأوضحت ساكي أنها "عقدت اجتماعين على مسافة مع بايدن الذي تلقّى اللقاح المضاد لكوفيد، في اليوم السابق".
وأضافت في بيان: "جاءت نتيجة اختبار الرئيس سلبية اليوم من خلال فحص بي سي آر".
ونتيجة لذلك، لن تسافر ساكي مع فريق البيت الأبيض الأربعاء إلى أوروبا لحضور قمتي حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا، ولا إلى قمة أخرى في بولندا.

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