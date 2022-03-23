عربي-دولي

زيلينسكي عن المحادثات مع روسيا ...صعبة وتصادمية في آن

Lebanon 24
23-03-2022 | 02:30
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أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن المحادثات مع روسيا صعبة وتصادمية في بعض الأحيان، مضيفاً "خطوة خطوة نحن نتحرك قدما".

كما، تابع في كلمة مصورة مساء الثلاثاء، "نواصل العمل لتشجيع موسكو على التحرك نحو السلام ".

إلى ذلك، قال إن 100 ألف يعيشون في مدينة ماريوبول الساحلية في ظروف غير إنسانية دون طعام أو ماء أو دواء.
 
جاءت هذه التصريحات، بعدما أعلن الكرملين أن المحادثات الهادفة إلى وضع حد للأعمال العسكرية ليست "جوهرية" بشكل كافٍ.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين، في وقت سابق اليوم، بحسب ما نقلت "فرانس برس" هناك عملية ما تجري، لكننا نريد أن نرى مفاوضات أكثر نشاطا، وجوهرية بدرجة أكبر"، وفق تعبيره.

كما أضاف أن المحادثات "أبطأ وأقل مغزى مما نود"، مضيفا أن بلاده سلمت كييف مسودة لبعض الوثائق، لكن الأوكرانيين استجابوا لبعضها فقط.

إلى ذلك، أوضح أن بلاده لا تنوي نشر ملخص المباحثات مع الجانب الأوكراني، معتبرا أن من شأن تلك الخطوة أن تضر بعملية التفاوض.
 
شار إلى أن المفاوضات السياسية بين الجانبين كانت انطلقت في 28 شباط الماضي أي بعد 4 أيام من العملية العسكرية التي وصفها الرئيس الروسي حينها بالمحدودة، إلا أنها سرعان ما توسعت ووصلت إلى محيط كييف.

إلا أن تلك المحادثات التي عقدت على مدى 4 جولات أولى على الحدود البيلاروسية، وثانية وثالثة بالقرب من حدود بولندا، ورابعة عبر الفيديو، لم تفضِ حتى الساعة إلى توافقات واضحة، من أجل وقف النار والتوصل إلى حل سياسي.

ففي حين تتمسك موسكو بحيادية الجارة الغربية، ونزع سلاحها، والاعتراف بضم شبه جزيرة القرم إلى أراضيها، فضلا عن التخلي عن فكرة الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
 
 
ألمحت كييف إلى إمكانية القبول ببعض التسويات في ما يتعلق بالناتو، إلا أنها ربطتها بضرورة إخضاعها لاستفتاء أو تصويت شعبي، كما طالبت بانسحاب كافة القوات الروسية من أراضيها.

أمام هذا المشهد وصف عدة مسؤولين من الجانبين المفاوضات بالصعبة والمعقدة، فيما ناشد زيلينسكي أكثر من مرة عقد لقاء مباشر مع بوتين، ما رفضه الكرملين.
المصدر: العربية
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