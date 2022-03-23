14
o
بيروت
18
o
طرابلس
10
o
صور
15
o
جبيل
14
o
صيدا
12
o
جونية
8
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
13
o
بشري
12
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
مجموعة من الكونغرس الأميركي تتحرك.. ما علاقة الذهب الروسي؟
Lebanon 24
23-03-2022
|
02:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
فيما تتواصل العملية العسكرية التي أطلقتها موسكو ضد الجارة الغربية، تستمر بالتزامن المساعي الأميركية من اجل فرض المزيد من العقوبات المؤلمة عليها، من أجل ردعها في أوكرانيا
وفي أحدث تلك التحركات، أفاد مسؤولون مطلعون أن مجموعة أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، تعمل مع وزارة الخزانة من أجل محاولة حجز وتجميد احتياطيات روسيا من الذهب، التي تبلغ 132 مليار دولار تقريبً، بسبب دخولها الأراضي الأوكرانية، بحسب ما نقل موقع أكسيوس الأميركي.
لذا يرتقب أن تلتقي وزيرة الخزانة جانيت يلين هذا الأسبوع مع السيناتور أنجوس كينج (آي مين) وجون كورنين (جمهوري من تكساس) وبيل هاجرتي (جمهوري من تينيسي) وماجي حسن (DNH) لمناقشة المشروع، بحسب ما أكد المسؤولون المطلعون.
زيادة الضغط
تأتي تلك الخطوة في مسعى لزيادة الضغط على روسيا، ومنعها بالتالي من التهرب من آثار العقوبات الأميركية التي فرضت عليها منذ فبراير الماضي.
لاسيما وأنه يمكن للمسؤولين الحكوميين الروس والأوليغارش استخدام احتياطيات الذهب في البلاد، عبر غسل أموال و عملات أجنبية في الأسواق غير المنظمة.
يذكر أن الكرملين بدأ عام 2014 ، بتخزين الذهب، بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على البلاد، جراء ضمها لشبه جزيرة القرم.
ليعود البنك المركزي الروسي مجددا الآن، مع انهيار قيمة الروبل، في شراء الذهب، لمواجهة العقوبات القاسية التي فرضت على موسكو عقب العملية العسكرية في أوكرانيا.
وتغطي العقوبات الحالية بالفعل أي معاملة تشمل البنك المركزي ووزارة المالية وصندوق الثروة الوطني في البلاد، بما في ذلك الذهب.
لكنها قد لا تشمل الذهب الذي يتم نقله عبر أي جهة أخرى غير مسماة ضمن لائحة العقوبات، كأي بنك روسي غير خاضع للعقوبات، بحسب ما أوضح آدم سميث ، الشريك في "جيبسون ودن آند كروشر "، والمسؤول الأميركي السابق في عهد باراك أوباما.
إلا أنه أكد في الوقت عينه أنه سيكون من الصعب تتبع عمليات التعامل مع "الذهب الروسي " هذه !
يذكر أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على أراضي الجارة الأوكرانية، في 24 فبراير الماضي، فرضت الولايات المتحدة، كما غيرها من الدول الغربية، مئات بل آلاف العقوبات على موسكو، ما دفع الأخيرة إلى الاقرار صراحة بأنها مؤلمة وقاسية على اقتصادها، لكنها تعهدت بإيجاد الطرق البديلة لتخطيها.
وقد فاق عدد العقوبات الغربية الـ 5 آلاف عقوبة شملت مختلف القطاعات والشركات والسياسيين ورجال الأعمال، ووضعت روسيا في المرتبة الأولى قبل حتى إيران على لائحة الدول الأكثر معاقبة!
تابع
الأكثر قراءة
"خضّة" في سوق الدولار.. ماذا جرى خلال ساعات المساء؟
Lebanon 24
"خضّة" في سوق الدولار.. ماذا جرى خلال ساعات المساء؟
14:33 | 2022-03-22
22/03/2022 02:33:49
Lebanon 24
Lebanon 24
طوافة عسكريّة تنقل طفلاً من البقاع إلى بيروت.. ما السبب؟
Lebanon 24
طوافة عسكريّة تنقل طفلاً من البقاع إلى بيروت.. ما السبب؟
16:17 | 2022-03-22
22/03/2022 04:17:21
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة داخل مقبرة القرعون.. حصل ما لم يكن في الحسبان!
Lebanon 24
مفاجأة داخل مقبرة القرعون.. حصل ما لم يكن في الحسبان!
15:58 | 2022-03-22
22/03/2022 03:58:05
Lebanon 24
Lebanon 24
الأسد تدخّل شخصياً.. هذا هو مصير جميل السيد "انتخابياً"!
Lebanon 24
الأسد تدخّل شخصياً.. هذا هو مصير جميل السيد "انتخابياً"!
13:33 | 2022-03-22
22/03/2022 01:33:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان من "فرنسبنك" لجميع عملائه.. هذا ما أعلنه
Lebanon 24
بيان من "فرنسبنك" لجميع عملائه.. هذا ما أعلنه
13:15 | 2022-03-22
22/03/2022 01:15:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
09:21 | 2022-03-23
بوتين: قررنا بيع الغاز والنفط بـ"الروبل"
09:00 | 2022-03-23
بيسكوف يحذر: إرسال قوات من الناتو إلى أوكرانيا خطير جدا
08:30 | 2022-03-23
هل ستنضم بيلاروسيا إلى حرب بوتين في أوكرانيا؟
07:58 | 2022-03-23
جنود أوكرانيون يفرون من ماريوبول بملابس نسائية... شاهدوا الفيديو!
07:30 | 2022-03-23
حادثة يتوقع أن تدفع أسعار النفط إلى 150 دولارا للبرميل... هذا ما جرى!
07:00 | 2022-03-23
بولندا تتهم عشرات الدبلوماسيين الروس بـ"التجسس"
فيديو
سلاح البحرية الإيطالية يتسلّم سفينة جديدة (فيديو)
Lebanon 24
سلاح البحرية الإيطالية يتسلّم سفينة جديدة (فيديو)
16:00 | 2022-03-22
23/03/2022 15:30:28
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة "Haval" تصنع رباعية دفع قوية ومتطورة... تعرفوا إلى سيارة "Dargo" (فيديو)
Lebanon 24
شركة "Haval" تصنع رباعية دفع قوية ومتطورة... تعرفوا إلى سيارة "Dargo" (فيديو)
12:00 | 2022-03-22
23/03/2022 15:30:28
Lebanon 24
Lebanon 24
لأول مرة... روسيا تستخدم صواريخ "باستيون" المضادة للسفن لتدمير أهداف بريّة في أوكرانيا (فيديو)
Lebanon 24
لأول مرة... روسيا تستخدم صواريخ "باستيون" المضادة للسفن لتدمير أهداف بريّة في أوكرانيا (فيديو)
09:28 | 2022-03-22
23/03/2022 15:30:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact