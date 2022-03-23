لماذا تعتبر ماريوبول مهمة جدًا للقوات الروسية؟

على مدى ثلاثة أسابيع، كانت مدينة ماريوبول الأوكرانية تحت حصار القوات الروسية. ما بين 100000 و200000 شخص ما زالوا محاصرين في المدينة، التي لا تزال تتعرض لقصف لا هوادة فيه.

وبحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، "تقول السلطات المحلية إن 80٪ من البنية التحتية للمدينة قد دُمرت، وبعضها غير قابل للإصلاح. أصبحت المدينة بلا ماء وكهرباء وتدفئة وبات من المستحيل إحصاء عدد القتلى. ورفضت أوكرانيا هذا الأسبوع إنذار روسيا لتسليم ماريوبول. سيكون سقوط ماريوبول بمثابة ضربة اقتصادية لأوكرانيا ونصرًا رمزيًا لروسيا. قال أندري يانيتسكي، رئيس مركز التميز في الصحافة الاقتصادية في كلية كييف للاقتصاد، للصحيفة، "لماريوبول أهمية عملية ورمزية بالنسبة لروسيا". وأضاف: "إنها مدينة ساحلية كبيرة وقاعدة للقوات المسلحة الأوكرانية. لذا إذا أراد الروس أن يكون لديهم ممر بري من دونباس إلى شبه جزيرة القرم، فإنهم بحاجة للسيطرة على المدينة". منذ عام 2014، تم فصل ماريوبول عن المناطق الانفصالية التي تسيطر عليها روسيا في دونباس، بأقل من 30 كيلومترًا".

الخناق الاقتصادي

ورأت الصحيفة أن "مدينة ماريوبول هي مركز معدني لأعمال الحديد والصلب وتصنيع الآلات الثقيلة وإصلاح السفن. تقع أكبر مصانع الصلب في أوكرانيا التي تمتلكها مجموعة "ميتالورجيكال" الرائدة في البلاد، "ميتإنفست"، في ماريوبول. وإحدى هذه المصانع، "آزوفستال"، أصيب بأضرار بالغة جراء القصف الروسي هذا الأسبوع. وقال يانيتسكي إن الجيش الروسي لا يستهدف البنية التحتية المدنية فحسب، بل يستهدف أيضًا البنية التحتية الاقتصادية، بهدف إلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر. تعد ماريوبول أيضًا موطنًا لأكبر مرفأ تجاري في بحر آزوف الذي تصدر أوكرانيا منه الحبوب والحديد والصلب والآلات الثقيلة. في عام 2021، كانت الوجهات الرئيسية للصادرات الأوكرانية من ميناء ماريوبول هي دول أوروبا والشرق الأوسط مثل إيطاليا ولبنان وتركيا. عانى المرفأ بعد بدء حرب دونباس، حيث فقد حركة البضائع العابرة من الأسواق السابقة، بما في ذلك روسيا. وبعد ضم شبه جزيرة القرم، قامت روسيا ببناء جسر يربط شبه الجزيرة بالبر الرئيسي لها وفرضت قيودًا من جانب واحد على السفن التي تمر عبر مضيق كيرتش".

الرمزية والدعاية

وبحسب الصحيفة، "قال يانيتسكي إن هناك أيضًا أهمية رمزية للمدينة. في عام 2014، صمدت ماريوبول، ثاني أكبر مدينة في منطقة دونيتسك، في مواجهة احتلال قصير من قبل القوات الموالية لروسيا. بعد أن فقدت أوكرانيا السيطرة على العاصمة الإقليمية دونيتسك، استضافت ماريوبول أكبر عدد من النازحين داخليًا من الأجزاء المحتلة من دونباس، أكثر من 96000 شخص اعتبارًا من عام 2019. لا تقع ماريوبول في المنطقة التي تطالب بها ما يسمى بجمهورية دونيتسك الشعبية، وهي منطقة اعترفت بها روسيا قبل الغزو الشامل، فقط ولكنها أيضًا جزء من رؤية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لـ "نوفوروسيا"، وهي منطقة تمتد عبر شرق وجنوب أوكرانيا على طول ساحل البحر الأسود والتي يعتبرها بوتين "أراضي روسية تاريخية". سيكون الاستيلاء على ماريوبول أيضًا بمثابة فوز كبير لدعاية الكرملين، التي تصور أوكرانيا على أنها محكومة من قبل النازيين والتي تصور الحرب على أنها تهدف إلى "نزع النازية". كانت المدينة قاعدة لكتيبة آزوف، وهي وحدة شبه عسكرية سابقة لها جذور في مجموعات اليمين المتطرف والنازيين الجدد. على الرغم من أنهم يشكلون أصغر جزء من الحرس الوطني الأوكراني، إلا أن الدعاية الروسية زعمت أن مقاتلي آزوف مسؤولون عن قتل المدنيين والتدمير في ماريوبول".