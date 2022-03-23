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كانت مخبأة داخل شحنة ليمون... ضبط كمية من المخدرات مهربة إلى السعودية (صور)

Lebanon 24
23-03-2022 | 06:40
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ضبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية، كمية من أقراص الإمفيتامين المخدرة، حاول أصحابها تهريبها إلى المملكة في شحنة ليمون.

وقال المتحدث باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، إن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن ضبط 3.320.000 قرص إمفيتامين مخدر، تم تهريبها إلى المملكة مخفية في شحنة ليمون".

وأضاف: "تم القبض على المتهمين بتهريبها في محافظة جدة، وهما مقيم من الجنسية الأردنية ووافد بتأشيرة زيارة من الجنسية السورية، حيث جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وإحالتهما إلى النيابة العامة".
 
 
مخبأة داخل شحنة ليمون.. ضبط كمية من المخدرات مهربة إلى السعودية
 
مخبأة داخل شحنة ليمون.. ضبط كمية من المخدرات مهربة إلى السعودية

المصدر: روسيا اليوم
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