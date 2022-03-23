بولندا تتهم عشرات الدبلوماسيين الروس بـ"التجسس"

أكدت سلطات بولندا أنها أعدت قائمة تضم أسماء 45 دبلوماسيا روسيا تتهمهم وارسو بممارسة أنشطة تجسسية في أراضيها.وصرح ستانيسلاف جارين، المتحدث باسم الوزير المكلف بالتنسيق بين الأجهزة الخاصة في بولندا، أثناء موجز صحفي عقد اليوم الأربعاء أن وكالة الأمن الداخلي سلمت هذه القائمة إلى وزارة الخارجية البولندية.وأدعى أن القائمة تضم أسماء "عناصر في أجهزة الاستخبارات الروسية وأشخاص يتعاونون معها"، مضيفا أنهم "يتمتعون بالوضع الدبلوماسي ويمارسون بالفعل أنشطة استخباراتية ضد بولندا".ولفت جارين إلى أن وكالة الأمن الداخلي طالبت وزارة الخارجية بترحيل هؤلاء الدبلوماسيين الروس فورا من أراضي البلاد.