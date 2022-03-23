قصص مرعبة وواقع انساني متدهور... اليكم ما يحصل في أوكرانيا

ذكرت "الجزيرة" أن كييف اتهمت القوات الروسية بإحباط محاولات إجلاء عشرات الآلاف من السكان المحاصرين في مدينة ماريوبول المحاصرة (جنوب شرقي أوكرانيا)، في وقت تحدث فيه مسؤول أممي عن "قصص مرعبة" تصل من هناك منذ بداية الحرب قبل 27 يوما.وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أيضا إن 100 ألف يعيشون في ماريوبول المحاصرة في ظروف غير إنسانية، من دون طعام أو ماء أو دواء. واتهم القوات الروسية بإحباط محاولات إجلاء المدنيين من المدينة.كما أكدت إيرينا فيريش-تشوك نائبة رئيس الوزراء الأوكراني أن ما لا يقل عن 100 ألف مدني أرادوا الفرار من ماريوبول، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك بسبب عدم وجود ممرات آمنة.وأضافت أن قصف القوات الروسية منع أيضا عمال الإنقاذ من الوصول إلى موقع مسرح كان يحتمي به مئات المدنيين وتعرض للقصف في ماريوبول الأسبوع الماضي.وأكدت فيريش-تشوك أن الجهود تتركز حاليا على إجلاء المدنيين من ماريوبول وأنه لم يتم الاتفاق مع الروس بشأن ممرات جديدة.ووجهت نداء جديدا عبر التلفزيون الأوكراني إلى سلطات موسكو للسماح بوصول الإمدادات الإنسانية إلى المدينة، والسماح للمدنيين بالمغادرة.وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت قبل أيام أن قواتها ستضمن خروجا آمنا من ماريوبول، والحفاظ على حياة جميع الذين يلقون أسلحتهم، في حين قال مجلس المدينة إن القصف الروسي أحال المدينة إلى "رماد".وستتيح سيطرة روسيا على ماريوبول -التي تطل على بحر آزوف- ربط المناطق الخاضعة للانفصاليين الموالين لها في الشرق بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014.من دون طعام أو ماءومع بلوغ الحرب الروسية على أوكرانيا يومها الـ28، رجحت مصادر حقوقية أن الآلاف في ماريوبول محاصرون داخل المباني من دون طعام أو ماء أو كهرباء أو تدفئة.وفي هذا السياق، قال المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينو إن "حجم المعاناة الإنسانية والتهجير القسري بسبب الحرب يتجاوز بكثير أسوأ السيناريوهات المتوقعة".من جهته، قال المتحدث باسم المنظمة بول ديلون إن قصصا مرعبة تصل من ماريوبول ومدن أخرى في أوكرانيا.وأضاف ديلون -في نشرة سابقة للجزيرة- أن 6.5 ملايين شخص أصبحوا نازحين جراء حرب روسيا على أوكرانيا.وأكد أن المنظمة "تعمل مع الشركاء الدوليين في القضايا الإنسانية لتقديم المساعدة للأشخاص الذين في أمس الحاجة لها، وسجلنا نزوح 1.5 مليون شخص بسبب الحرب، كما نعمل على توفير الدواء والأغطية للنازحين واللاجئين بالتنسيق مع الحكومة وشركائنا المحليين".وفي مدينة خيرسون (جنوبي أوكرانيا)، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية أوليغ نيكولينكو إن 300 ألف مواطن يواجهون كارثة إنسانية بسبب الحصار الذي يفرضه الجيش الروسي عليها.وقال على تويتر "نفدت الإمدادات الغذائية والطبية تقريبا، لكن روسيا ترفض فتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين".(الجزيرة)