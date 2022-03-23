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بيسكوف يحذر: إرسال قوات من الناتو إلى أوكرانيا خطير جدا

Lebanon 24
23-03-2022 | 09:00
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كررت روسيا تحذيرها الغرب من إرسال قوات دولية إلى أوكرانيا. وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في مؤتمر صحافي، اليوم الأربعاء، تعليقا على فكرة إرسال قوات حفظ سلام تابعة للناتو إلى أوكرانيا، إن هذا سيكون خطوة متهورة وخطيرة، وقد تؤدي إلى عواقب وخيمة يصعب إصلاحها.

كما أضاف أن بلاده تجري على الأراضي الأوكرانية "عملية عسكرية وبالتالي، فإن أي تماس محتمل بين القوات الروسية وقوات الناتو يمكن أن يؤدي إلى عواقب يصعب إصلاحها".
المصدر: العربية
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