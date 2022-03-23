العثور على الصندوق الأسود للطائرة الصينية المنكوبة

أعلنت هيئة الطيران المدني في الصين، يوم الأربعاء، العثور على أحد الصندوقين الأسودين من الطائرة المنكوبة التابعة لشركة شرق الصين التي تحطمت وعلى متنها 132 راكبا.





وقال الناطق باسم هيئة الطيران المدني في الصين، ليو لوسونغ للصحافيين إنه تم العثور على صندوق أسود من رحلة "إم يو 5735 التابعة لشركة شرق الصين في 23 آذار".