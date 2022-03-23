الحرس الثوري في رسالة تحذرية للإسرائيليين: "كفوا عن شروركم"!

حذر الحرس الثوري الإيراني، إسرائيل من مغبة التمادي في شرورها، مشددا على أن "إيران ستنتقم لشهدائها ولن تكتفي بإقامة مجالس تأبين لهم فقط".وتوجه قائد الحرس الثوري، اللواء حسين سلامي، إلى الإسرائيليين، قائلا: "كفوا عن شروركم، هذه رسالة جدية وحقيقية".وأضاف: "بامكان الأعداء أن يكرروا أخطائهم مجددا لكننا نقول لهم أن من لا يأخذ العبر والدروس من الأحداث سيجبر على خوض التجربة مرة أخرى، إذا أرادوا أن يذوقوا مرارة الانتقام مجددا فليرتكبوا أخطائهم مجددا".