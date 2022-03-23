هل ستنضم بيلاروسيا إلى حرب بوتين في أوكرانيا؟

عندما أخلت بيلاروسيا، أقدم وأوثق حليف لروسيا ما بعد الاتحاد السوفيتي، سفارتها من العاصمة الأوكرانية كييف يوم السبت، تلقى السفير "هدية" مذلة.وبحسب موقع "الجزيرة" القطري، "ألقى أحد حرس الحدود الأوكراني 30 قطعة من الفضة على سفير بيلاروسيا إيغور سوكول، وفقًا لمقطع فيديو تم تصويره عند نقطة تفتيش حدودية لم يذكر اسمه - في لفتة رمزية. من جانبها، أغلقت روسيا سفارتها في كييف قبل يومين من بدء الغزو في 24 شباط. إن الخطوة البيلاروسية ليست مجرد استعراض لدعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من قبل نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو. قد يشير ذلك إلى تحرك عسكري سيغير قواعد اللعبة. قال إيهور رومانينكو، وهو ملازم أول متقاعد ونائب سابق لرئيس الأركان العامة الأوكرانية، لـ"الجزيرة" إن بيلاروسيا قد تنضم إلى المعركة إلى جانب موسكو - وترسل ما بين 10 و15 كتيبة تكتيكية يصل كل منها إلى 800 رجل لمساعدة الجيش الروسي المتعثر الذي تكبد خسائر فادحة وبالكاد يتحرك في الأيام الأخيرة. قال رومانينكو: "بالحكم على كيفية تطور الأمور، فإن الاحتمال كبير". وقال إن هذا سيأتي بعد أسابيع من عمليات التطهير داخل الجيش البيلاروسي بعد أن رفض العديد من العسكريين والضباط محاربة الأوكرانيين".وتابع الموقع، "وقال رومانينكو إن البيلاروسيين لن يتحركوا إلا جنبًا إلى جنب مع القوات الروسية، وذلك فقط بعد أن تكمل موسكو نشر احتياطيات مثل المظليين من أسطول المحيط الهادئ الذين يتم نقلهم على عجل إلى غرب روسيا وبيلاروسيا. وأضاف: "التاريخ المرجح لحدوث ذلك هو عندما يجمع بوتين احتياطياته، عندها سيأخذ جزءًا منها إلى شمال أوكرانيا المتاخم لبيلاروسيا، إلى الشمال الشرقي".وتابع قائلاً أن القوات البيلاروسية قد تحاول مساعدة موسكو في الاستيلاء على كييف. وبحسب رومانينكو: "العاصمة هي الهدف الرئيسي. من المفهوم أن بوتين يعتقد أنه إذا تم الاستيلاء على العاصمة، فسيتم حل مسألة الانتصار على أوكرانيا دفعة واحدة ومن حيث المبدأ"."وبحسب الموقع، "يعتقد خبير آخر أن قوات لوكاشينكو قد تقود التقدم الروسي في المناطق الغربية الأوكرانية التي لم تتأثر نسبيًا بالأعمال العدائية حتى الآن. قال نيكولاي ميتروخين، الباحث الروسي في جامعة بريمن في ألمانيا، لقناة "الجزيرة"، "من المحتمل أن يكون الغزو أوسع نطاقًا". وأضاف أن البيلاروسيين قد يساعدون روسيا في التقدم نحو ثلاث مدن كبرى في غرب أوكرانيا لتشريح أوكرانيا وعزلها عن مصادر المساعدات العسكرية الغربية. وقال: "قد يذهب بهه الأمر إلى غزو لفيف وكوفيل ولوتسك حتى يتمكن من قطع أوكرانيا عن حدودها الغربية أو، على الأقل، جعل الاحتياطيات الأوكرانية متورطة في الحرب واختبار مدى استعدادها للمعركة". سمح لوكاشينكو لروسيا باستخدام أراضيها لغزو أوكرانيا وعدّل دستور دولته السوفيتية السابقة للسماح بنشر أسلحة نووية روسية في بيلاروسيا. لكن عندما بدأ الغزو، قال إنه لن يدعم بوتين عسكريا. وقال لوكاشينكو لكبار الضباط في بيلاروسيا في شباط: "لن ننجر إلى الحرب، ولا أحد يطلب منا القيام بذلك". ومع ذلك، في 15 آذار، هدد "بالرد بقوة" بعد أن زعم أن صاروخ كروز قد تم اعتراضه وتدميره فوق بيلاروسيا، وقال: "ما الهدف من القيام بهذا الأمر؟ هدفه لدفعنا على الرد. لكننا لن ننجر بهذه البساطة. إذا قررنا الرد، فسنرد بقوة. سيشعر الجميع بردنا هذا. لكن حتى الآن، نحن نتحلى بالصبر"."وأضاف الموقع، "عززت بيلاروسيا قواتها على طول الحدود الأوكرانية، على الرغم من أن قائدها الأعلى زعم أنه لا علاقة لها بإمكانية مشاركتها في الحرب. قال نائب وزير الدفاع فيكتور جوليفيتش في 12 آذار: "لا يرتبط تحرك القوات بأي حال من الأحوال بالإعداد، ناهيك عن مشاركة الجيش البيلاروسي في عملية عسكرية خاصة لروسيا في أوكرانيا". قال مسؤول أمني أوكراني كبير يوم الأحد إن لوكاشينكو قد يدخل الحرب بعد كل شيء - وأصدر تحذيرًا لجنوده. وقال رئيس مجلس الأمن أوليكسي دانيلوف لوسائل إعلام أوكرانية: "إذا عبر جندي بيلاروسي واحد الحدود مع أوكرانيا، فسيتم تدميره". وأضاف: "الرئيس الروسي يجبر ألكسندر لوكاشينكو على بدء غزو الجيش البيلاروسي، لكن الأخير يدرك أن هذا الأمر سيسحق بيلاروسيا". في عام 2020، ساعد الكرملين لوكاشينكو على النجاة من أكبر الاحتجاجات الشعبية في تاريخ بلاده في حقبة ما بعد الاتحاد السوفيتي والتي أعقبها انتخابات رئاسية متنازع عليها أعطت لوكاشينكو الفوز. ولم يعترف الغرب بالنتائج وانتقد لوكاشينكو لقمعه العنيف للاحتجاجات وفرض عقوبات صارمة جعلت مينسك أكثر اعتمادا على الدعم المالي والسياسي لموسكو. استقر عشرات الآلاف من البيلاروسيين الذين فروا من حملة لوكاشينكو على الاحتجاجات في أوكرانيا. في غضون ذلك، أرسل الكرملين فرقًا من الصحفيين المعتمدين من الدولة وأطباء للمساعدة في "تحسين" تغطية الاحتجاجات على التلفزيون البيلاروسي. لطالما كان الأوكرانيون العاديون على دراية بتعاطف لوكاشينكو مع روسيا والضغط الذي تتعرض له مينسك. وقال ألكسي كوش المحلل المقيم في كييف لقناة الجزيرة "الأوكرانيون استوعبوا عقليا الأخبار المتعلقة بمشاركة بيلاروسيا في الحرب. لذا، سيكون الرد كما لو كان تقريرًا إخباريًا متأخرًا، والجميع مستعدون له". لكن من الناحية العسكرية، ستكون مشكلة - سواء ركز البيلاروسيون فقط على مساعدة الروس في السيطرة على كييف، أو مساعدتهم على إخضاع غرب أوكرانيا. قال رومانينكو: "في كلتا الحالتين، سيكون الأمر مشكلة". مع 48000 جندي فقط، فإن الجيش البيلاروسي صغير مقارنة بجيش روسيا وأوكرانيا ولديه خبرة قتالية أقل بكثير. لكنه غالبًا ما أجرى تدريبات مع الروس، ولديه هيكل مماثل لما بعد الاتحاد السوفيتي وأسلحة ومعدات أخرى حيث أعادت أوكرانيا تدريب عشرات الآلاف من جنودها وفقًا لمعايير الناتو وتلقت شحنات ضخمة من الأسلحة الغربية".