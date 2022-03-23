مصابون في حادث إطلاق غاز بمركز أولمبي في لندن

كشفت حديقة الملكة إليزابيث الأوليمبية في العاصمة البريطانية لندن، اليوم الأربعاء، أن هناك واقعة شهدت إطلاق غاز في مركز الألعاب المائية هذا الصباح، وأن عددا من المصابين بصعوبات في التنفس يتلقون العلاج.وذكرت خدمة الإسعاف بلندن على تويتر أنها تتعامل مع واقعة في الحديقة وأضافت أن لديها أفرادا وإمكانات في الموقع.كذلك، أظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عدة سيارات إسعاف هرعت إلى مكان الحادث.