مستشار زيلينسكي: القتال مع الروس سينتهي آخر نيسان

مع دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا شهرها الأول، رجحت الرئاسة الأوكرانية أن ينتهي القتال مع الروس أواخر نيسان المقبل.وقال المستشار الرئاسي أوليكسي أريستوفيتش، إنه يتوقع أن يكون أن تنتهي المرحلة النشطة من العمليات العسكرية بنهاية أبريل، معتبرا أن التقدم الروسي توقف بالفعل في العديد من الجبهات.كما أضاف متحدثا في التلفزيون المحلي، بحسب ما نقلت رويترز، أن روسيا خسرت بالفعل 40% من قوتها المهاجمة، كما قلل من احتمال خوضها حربًا نووية.وكان أريستوفيتش وصف أمس محاولات الروس السيطرة على العاصمة كييف بأنها أشبه بالانتحار، مرجحاً أن ينتهي القتال خلال أسابيع أيضا.