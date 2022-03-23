إقتصاد

بوتين: قررنا بيع الغاز والنفط بـ"الروبل"

Lebanon 24
23-03-2022 | 09:21
A-
A+
Doc-P-934392-637836458646998374.jpg
Doc-P-934392-637836458646998374.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنّ بلاده قررت بيع الغاز والنفط بالعملة الوطنية "الروبل" فقط.

وأوضح بوتين أن روسيا "قررت استخدام "الروبل" في المعاملات التجارية مع الدول غير الصديقة".

وأوضح أن "التغييرات ستؤثر فقط على عملة الدفع"، لافتا إلى أن "الحكومة والبنك المركزي أمامهما أسبوع للتوصل إلى حل بشأن كيفية نقل هذه العمليات إلى العملة الروسية".
المصدر: سكاي نيوز

إقتصاد

عربي-دولي

الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2022-03-23
11:30 | 2022-03-23
11:00 | 2022-03-23
10:30 | 2022-03-23
10:00 | 2022-03-23
09:00 | 2022-03-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website