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إقتصاد
بوتين: قررنا بيع الغاز والنفط بـ"الروبل"
Lebanon 24
23-03-2022
|
09:21
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنّ بلاده قررت بيع الغاز والنفط بالعملة الوطنية "الروبل" فقط.
وأوضح بوتين أن روسيا "قررت استخدام "الروبل" في المعاملات التجارية مع الدول غير الصديقة".
وأوضح أن "التغييرات ستؤثر فقط على عملة الدفع"، لافتا إلى أن "الحكومة والبنك المركزي أمامهما أسبوع للتوصل إلى حل بشأن كيفية نقل هذه العمليات إلى العملة الروسية".
المصدر: سكاي نيوز
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