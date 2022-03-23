ثلاثة أعوام على الهزيمة... هل يتشبّث "داعش" بحلم العودة في سوريا؟

ذكر موقع "سكاي نيوز" أنّ يوم غد الخميس، تحلّ الذكرى الثالثة لإعلان هزيمة تنظيم "داعش" في سوريا عام 2019، وسط هجمات دموية للتنظيم ضد القوات الحكومية وقوات سوريا الديمقراطية، اعتبرها محللون "تشبثًا بحلم العودة" خاصة في ظل عدم سيطرة الجيش السوري على كامل تراب البلاد.وعلى مدار الأشهر الماضية، تصاعدت العمليات المعقدة للخلايا النائمة التابعة لداعش، كان أحدثها مقتل 15 عسكريًّا سوريًّا، قبل أيام، في هجوم للتنظيم المتطرف استهدف حافلة عسكرية في منطقة صحراوية وسط البلاد.وكان أكثرها دموية هو الهجوم على سجن غويران في مدينة الحسكة، حيث يعد الأكبر منذ سقوط "الخلافة" المزعومة في 2019. وتشير صحيفة "واشنطن بوست" إلى أن مقاتلي التنظيم الذين كان يُعتقد بأنهم هُزموا إلى حد كبير، ربما أعادوا بناء قدرات قتالية أكثر تقدمًا مما كان معروفًا في السابق.حلم العودةوتعقيبًا على ذلك، يقول الكاتب والباحث المتخصّص في حركات الإسلام السياسي مصطفى زهران، إن "خطر داعش ما زال قائمًا وإن كان التنظيم قد خرج من معاقله في العراق وسوريا، لكنه ما زال موجودًا بأفكاره وجيوبه الخفية".وأضاف زهران: "لا يمكن القول أن هناك انتصارًا على داعش أو نهايته دون وجود دولة سوريا قوية قادرة على ضم أبنائها بين دفتيها، ومن ثم يمكن القول بأن سوريا ما زالت في المعركة ولا يوجد منتصر أو مهزوم".وأوضح أن "الملاحظ خلال السنوات الأخيرة، أن داعش أعاد لملمة أوراقه وزاد من وتيرة هجماته في أكثر من صعيد، ما يعني أن حلم العودة ما زال يراوده مرة أُخرى وبالتالي لن تأمن البلاد من مكره وشره".وأشار إلى أن "هناك عوامل تشكّل بيئة خصبة لزيادة قوة داعش داخل سوريا، وبالتالي هناك حاجة ملحة لإعادة النظر في معالجة الأزمات والسياقات التي تزيد بيئة العنف والتطرف داخل البلاد".