"تهديد حقيقي"... بايدن يؤكد إمكانية شنّ روسيا هجوما كيميائيا على أوكرانيا

حذّر الرئيس الأميركي جو بايدن، من أن احتمال شن روسيا هجومًا كيميائيًا على أوكرانيا هو "تهديد حقيقي"، قبل مغادرته إلى أوروبا حيث سيشارك في لقاءات على مستوى القادة حول أوكرانيا.



وقال بايدن للصحافيين خلال مغادرته البيت الأبيض قبل سفره إلى بروكسل، عند سؤاله عن احتمال شن روسيا هجومًا كيميائيًا على أوكرانيا، "أعتقد أنه تهديد حقيقي".