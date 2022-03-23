عبد اللهيان: نحن أقرب من أي وقت مضى لاتفاق نووي

أكد وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان، أن بلاده باتت أقرب من أي وقت مضى للعودة إلى الاتفاق النووي.وقال في تصريحات صحفية من دمشق، بحسب ما نقلت رويترز، "نعتقد أننا نقترب من التوصل إلى اتفاق وصيغة نهائية للاتفاق".كما أضاف: "إذا تعاملت أميركا بواقعية، فنحن على استعداد لكي نعلن عن الاتفاق بحضور الوزراء الأعضاء في الاتفاق النووي".