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عربي-دولي
وزير خارجية هنغاريا: نعارض فرض القيود على موارد الطاقة من روسيا
Lebanon 24
23-03-2022
|
17:59
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قال وزير الخارجية الهنغاري، بيتر زيجارتو، إن بودابست لن تدعم القيود والعقوبات المفروضة على إمدادات الطاقة من روسيا، لأن هذا من شأنه أن يشكل تهديدا لأمن الطاقة في هنغاريا.
المصدر: روسيا اليوم
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