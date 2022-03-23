عربي-دولي

وزير خارجية هنغاريا: نعارض فرض القيود على موارد الطاقة من روسيا

Lebanon 24
23-03-2022 | 17:59
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قال وزير الخارجية الهنغاري، بيتر زيجارتو، إن بودابست لن تدعم القيود والعقوبات المفروضة على إمدادات الطاقة من روسيا، لأن هذا من شأنه أن يشكل تهديدا لأمن الطاقة في هنغاريا.
المصدر: روسيا اليوم
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