وزير خارجية هنغاريا: نعارض فرض القيود على موارد الطاقة من روسيا

قال وزير الخارجية الهنغاري، بيتر زيجارتو، إن بودابست لن تدعم القيود والعقوبات المفروضة على إمدادات الطاقة من روسيا، لأن هذا من شأنه أن يشكل تهديدا لأمن الطاقة في هنغاريا.