زيلينسكي يدعو إلى تظاهرات حول العالم ضد الغزو الروسي لأوكرانيا

حضّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الأربعاء، شعوب العالم على التظاهر في الشوارع ضدّ الغزو الروسي لبلاده.

ودعا زيلينسكي في تسجيل فيديو تحدّث فيه بالإنكليزية إلى رفع الشعارات الأوكرانية دعماً لأوكرانيا ودعماً للحرية وللحياة.