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جونسون: بريطانيا سترسل إلى أوكرانيا 6 آلاف صاروخ إضافي

Lebanon 24
23-03-2022 | 19:39
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أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس الأربعاء أنّ بلاده سترسل إلى أوكرانيا 6 آلاف صاروخ إضافي، ما يمثل زيادة بنسبة الضعف في الأسلحة الفتاكة الدفاعية التي قرّرت لندن تزويد كييف بها في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال جونسون عشية قمتي حلف شمال الأطلسي ومجموعة السبع المقرّرتين في بروكسل اليوم الخميس إنّ "المملكة المتّحدة ستعمل مع حلفائها لزيادة الدعم العسكري والاقتصادي لأوكرانيا"، مشيراً إلى أنّ "لندن ستقدّم بالإضافة إلى الصواريخ مساعدة للجيش الأوكراني بقيمة 25 مليون جنيه استرليني (30 مليون يورو)".
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