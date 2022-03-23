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فشل مشروع روسي في مجلس الأمن بشأن المساعدات في أوكرانيا

Lebanon 24
23-03-2022 | 20:11
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فشلت دعوة صاغتها روسيا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس الأربعاء تتعلق بتوصيل المساعدات وحماية المدنيين في أوكرانيا، لأنها لم تتضمن الإشارة إلى دور موسكو في الأزمة.
وصوّتت روسيا والصين فقط بالموافقة في حين امتنعت 13 دولة عن التصويت في المجلس البالغ عدد أعضائه 15 عضوا.
وقالت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد للمجلس بعد التصويت: "إذا كانت روسيا تهتم بالوضع الإنساني فعليها أن توقف قصف الأطفال وإنهاء أساليب الحصار. لكنهم لم يفعلوا ذلك". وتنفي روسيا مهاجمة المدنيين.
ويحتاج تمرير أي مشروع قرار في مجلس الأمن إلى موافقة تسعة على الأقل من الأعضاء وعدم استخدام أي من روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة حق النقض "فيتو". وألغت روسيا تصويتا مزمعا في مجلس الأمن يوم الجمعة بعد اتهامها الدول الغربية بممارسة حملة "ضغط غير مسبوقة" ضد الإجراء.
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