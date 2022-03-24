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وزير الدفاع الليتواني يزور كييف

Lebanon 24
24-03-2022 | 00:00
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أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف أنّ نظيره الليتواني أرفيداس أنوشوسكاس قام بزيارة إلى كييف الأربعاء، في أول زيارة يقوم بها وزير دفاع إلى أوكرانيا منذ بدء الحرب قبل شهر.


وقال ريزنيكوف في منشور على فيسبوك "لدينا مساعدة محدّدة للغاية من ليتوانيا. اسمحوا لي أن أذكّركم بأنّ مدينة فيلنيوس (عاصمة ليتوانيا) كانت أول من سلّمنا صواريخ ستينغر، حتّى قبل الغزو الواسع النطاق".

وأضاف "شكراً لأصدقائنا وشركائنا على موقفهم الشجاع".


وليتوانيا، إحدى جمهوريات البلطيق السوفياتية السابقة الثلاث، هي عضو في كلّ من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

وفي 15 آذار زار ثلاث رؤساء حكومات (بولندا والتشيك وسلوفينيا) كييف سوياً والتقوا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في أول زيارة يقوم بها قادة أجانب إلى أوكرانيا منذ بدأت روسيا غزو جارتها الموالية للغرب في 24 شباط.
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